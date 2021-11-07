النطق بالحكم على المتهم بقتل علياء بدير وإلقائها في القمامة بعد قليل

نظرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية، اليوم محاكمة المتهم بقتل الطفلة «علياء بدير»، 11 سنة، في عزبة «الجزار» بمدينة شربين، واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة، والدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بعد توجيه الاتهام لصاحب محل بقالة باستدراج الطفلة، وما إن انفرد بها حتى رطم رأسها، وكتم أنفاسها حتى فاضت روحها، وحاول التخلص من جثتها فوثق يديها ورجليها، ووضعها في شيكارة وألقى بها في القمامة، ليعثر عامل نظافة عليها ويبلغ الشرطة، وتعثر مباحث شربين على قطن وشاش داخل منزل المتهم، كانت الطفلة قد قامت بشرائهم من الصيدلية لأسرتها قبل اختفائها.

المحكمة تستمع للمرافعات

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار فاروق فخري، والمستشار محمد سمرة، والمستشار رامي عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي، وذلك في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة.

رفع القضية للنطق بالحكم

ورفع رئيس المحكمة الجلسة في انتظار النطق بالحكم في القضية، بعد أن استوفت كافة مراحل المحاكمة.

وأحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «محمد أ. ع.»، وشهرته «محمد القصاص»، 29 سنة، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات، ووجهت له اتهامات بقتل المجني عليها الطفلة «علياء بدير عيد» عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن أبصرها أمام المحل الخاص به، قام باستدراجها إلى مسكنه، وقام بدفعها أرضاً، حتى سقطت مغشياً عليها ثم قام بتوثيقها حتى فاضت روحها إلى بارئها، نتيجة الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

ووجهت النيابة تهمة أخرى للمتهم، وهي خطف المجني عليها بالتحايل، بأنه حال إبصاره لها قام باستدراجها لمسكنه واهما إياها إحضار شريط عقار دوائي من داخل مسكنه المتاخم للمحل الخاص به، مستغلاً في ذلك حداثة سنها قاطعا بذلك الصلة بينها وبين ذويها.