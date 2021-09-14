رئيس الهيئة العامة للأنفاق: صرف 735 مليار جنيه على القطاع منذ 2013

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة العامة للأنفاق، إن مصر بدأت في تنفيذ شبكات نقل ذكية وهي أسرع وسائل نقل ذات رفاهية عالية وصديقة للبيئة في نفس الوقت مع توفير الوقت والوقود، لافتا إلى أنه يمكن التنقل بين أكثر من خط مترو عن طريق تذكرة واحدة عبر محطات انتقالية للوصول إلى التجمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، مبينا أنه تم إنفاق 41 مليار جنيه منذ بدء الهيئة العامة للإنفاق، ولكن منذ عام 2013 حتى الوقت الحالي، تم إنفاق 735 مليار جنيه على الهيئة.

استثمارات طموحة في مصر

وأضاف «والي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن حجم الاستثمارات والخطة الطموحة ستنقل مصر إلى مستوى أعلى في قطاع المواصلات، لافتا إلى أن أساليب الإنشاء وتمويل المحطات تم تغييرها، مبينا أن الدولة طورت الخط والأول الثاني للمترو ولكن بعد إهمال هذه الخطوط لسنوات طويلة فإن جعلها في نفس مستوى الخط الثالث يحتاج وقت أطول، وسط خطة طموحة لتطوير الخطين، وتم شراء 5 قطارات لهذه الخطوط.

الانتهاء من الخط الثالث في بداية 2022

وأكد رئيس الهيئة العامة للأنفاق، أنه في عام 2022 سيكون تم الانتهاء من الخط الثالث الذي يربط الخطوط الخامسة ببعضها، مبينا أن الخط الرابع يربط بين الهرم ومنطقة الملك الصالح وتنفذه 5 شركات مصرية بالكامل، وهي التي نفذت أنفاق قناة السويس من قبل، وسط اتجاه للاستعانة بالشركات المصرية، وستورد شركة ميتسوبيشي الأجنبية التوريدات ولكن فريق العمل سيكون مصريا بالكامل.

تعديل مسار خط المترو الخامس

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأنفاق، أنه كان هناك خطة لإضافة خط خامس للمترو مع زيادة المجتمعات العمرانية، وتم تعديل مساره ليستوعب عدد أكبر من الأماكن.