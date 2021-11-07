السيسي يستجيب لـ«باتعة» بعد نشر قصتها بـ«الوطن».. 7 إجراءات لمساعدتها

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشكوى المواطنة باتعة السيد الشنشوري، الحالة الإنسانية التي نشرت جريدة «الوطن» حالتها، حيث استغاثت بالدولة المصرية، للتدخل ومساعدتها لعيش حياة كريمة.

وكلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ومحافظة البحيرة، بالتدخل واتخاذ ما يلزم حيال الحالة الإنسانية، حيث اتخذت 7 إجراءات عاجلة من قبل الجهات الحكومية الثلاث تنفيذا لتوجيهات الرئيس، كما يلي:

7 إجراءات عاجلة استجابة لشكوى «باتعة»

1. صرفت محافظة البحيرة 1000 جنيه للمواطنة باتعة الشنشوري.

2. توفير وحدة سكنية بأرض الإرشاد في مدينة شبرا خيت، وجار نقلها للسكن الجديد.

3. صرف كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته »مرتبة و2 مفرش وطقم ملايات ولحاف فيبر و3 بطانيات».

4. صرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفي لمدة شهرين.

5. تسجيل حفيدتها المطلقة بوحدة الربدان التابعة لإدارة شبرا خيت لصرف مساعدة مطلقات، ومساعدتها ببحث تكافل بمؤسسة التكافل بالبحيرة بـ400 جنية شهريا بداية من 1/11/2021.

6. التنسيق مع مؤسسة صناع الخير لإجراء جراحة لابنها، وتوفير سيارة لنقلة إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات والتشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية.

7. توفير سيارة إسعاف لنقل المواطنة باتعة لمستشفى شبرا خيت لعمل الفحوصات اللازمة وتقديم المساعدة الطبية.