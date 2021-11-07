المؤبد لمقاول ضبط بحوزته 2.5 كيلو من مخدر الشابو في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد الرفاعى، حضوريا اليوم، بالسجن بالمؤبد على مقاول لإدانته بحيازة 2.5 كيلو من مخدر الشابو، بعد ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد تبادل لإطلاق النيران، وإصابته بطلق ناري.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام مقاول بتكوين تشكيل عصابي تخصص في عملية الإتجار بمخدري الشابو والأفيون.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر بسرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية لضبطه بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، من ضبطه وبحوزته 2.5 كيلو من مخدر الشابو وكمية من مخدر الأفيون أثناء تواجده بدائرة مركز سوهاج، بعد تبادل لإطلاق النيران وإصابته بطلق ناري.

المقاول المتهم يجلب المخدرات من الوجه البحري

وتبين من التحريات أن المقاول يجلب المواد المخدرة من محافظات الوجه البحري، ويدعى محمد صبري، 40 عاما، ومقيم الجيزة، وله محل إقامة آخر الإسماعيلية، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات فأصدرت حكمها المتقدم.

مخدر الشابو بطل جريمة الإسماعيلية البشعة

وبرز اسم مخدر الشابو خلال الآونة الأخيرة، خصوصا في حادث الإسماعيلية البشع، بعد أن انتزعت الرحمة من قلب شاب قتل رجلا مسنا وفصل رأسه عن جسده تحت تأثير مخدر «الشابو»، أو كما يعرف باسم «الكرستال»، وهي الحادثة التي هزت مشاعر الجميع وبثت الرعب في النفوس، ولم تكن الأولى التي كان كلمة السر بها هذا المخدر، فهناك جرائم أخرى انتزعت من قلوب مرتكبيها كل المشاعر الآدمية تحت تأثير «الشابو».