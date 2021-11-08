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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الإثنين 08 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يقع في الحب بسهولةٍ؛ لأنّ الحب بالنسبة إليه شيء هام في حياته، ويسعى دائمًا للكمال في علاقاته العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع والمستجدات بهدوء، ورغم الضغوط تستطيع أن تحقق تطورا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس والقمر معاكسان.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك، ومع ذلك من الممكن أن تستمتع بالحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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