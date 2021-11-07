حظك اليوم الأحد 7-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع كبير بالبحث عن حظك اليوم لمختلف الأبراج، مثل برج الدلو والحوت، اعتقادا منهم أن علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، حيث يبحث الكثيرون عن معرفة حظ البرج الخاص بهم بشكل مستمر، والذي يتغير حسب حركة الشمس والأبراج السماوية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم برج الحمل 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والعصبية، لديك اليوم كل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في الجنس الآخر وتبدو في أوج تألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه والفرصة سانحة لتخطط جيدا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك مشاعر حب ورومانسية واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجباتك، فقط لا تبالغ في تشبثك برأيك.

حظك اليوم برج السرطان 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. حاذر من المبالغة في انفعالاتك ولا تفقد أعصابك حتى ولو واجهت استفزازا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 7-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تثبت وجودك وتعبر عن وجهات نظرك بموضوعية وتوسع نطاق اتصالاتك.

حظك اليوم برج الأسد 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة ولا تتذمر إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم برج العذراء 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 7-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.

حظك اليوم برج الميزان 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك ولا تتسرع تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تحافظ على اللباقة وأن تتخلص من أي تشوّش بداخلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 7-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تجد أنك ما زلت قادرا اليوم على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة.

حظك اليوم برج القوس 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وتثبت وجودك وتؤثر فيمن حولك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 7-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على أي إجهاد أو مسئوليات توضع على عاتقك إذا نظمت جهودك، فقط لا تعلن عن خططك!

حظك اليوم برج الجدي 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا، ومن المهم أن تتجنب التعالي ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 7-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم يساعدك الفلك على تنمية أعمالك وأموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

حظك اليوم برج الدلو 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وقد تجد اليوم إخلاصا ومساندة من الأحباب أو الأصحاب وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 7-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم برج الحوت 7-11-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك يدعوك طوال الوقت أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.