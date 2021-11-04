حظك اليوم برج الميزان الخميس 4-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان عدم تحفظه في مشاعره، فهو يقدم مشاعره لمن يهواه قلبه بسهوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك، وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان.. تتحسن طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.