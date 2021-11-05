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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:12 ص | الجمعة 05 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، ودائمًا يعطي دون أن ينتظر مقابل لعطائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية والمهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

عطارد ببرجك يمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم لا تتسرع في الكلام أو في إعطاء وعود .

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

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