حظك اليوم برج الميزان السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يسمح مولود برج الميزان، للآخرين بالتأثير عليه وعلى قراراته أحياناً، كما يميل لإرضاء شريكته وإسعادها بقدر ما يستطيع، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.