حسن يوسف: يجب على إبراهيم عيسى الموازنة بين الدنيا والآخرة

تصدر اسم الإعلامي إبراهيم عيسى، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، حول سوء إدارة التعليم في مصر، حسبما قال في برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع على شاشة القاهرة والناس.

إبراهيم عيسى ينتقد الصيدلي القارئ القرآن

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، من خلال البرنامج، «ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية»، وهو ما زاد من غضب الكثير، وأدخل ذلك الإعلامي في دائرة انتقادات متعددة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنان القدير حسن يوسف، لمعرفة رأيه حول هذه التصريحات.

حسن يوسف يستشهد بآية قرآنية للرد على أزمة إبراهيم عيسى

قال الفنان حسن يوسف، «كل شخص حر في رأيه، لكن كلنا سنُحاسب عما نقول ونفعل»، مستشهدا في حديثه، بكلام الله عز وجل، بآية من سورة القصص «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا».

وشدد الفنان حسن يوسف في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة سعي إبراهيم عيسى «نحو تحقيق الموازنة بين عمل الخير الذي يعود عليه في الآخرة، وعمل الدنيا»، قائلًا إنّ: «الإنسان مينفعش يبقى كل همه الدنيا، فينقص من نصيبه في الآخرة، والعكس، فمينفعش يبقى كل همه الآخرة، ويحرم نفسه من ملذات الدنيا الحلال، فلازم يحصل التوازن اللي ربنا أمرنا بيه».

حسن يوسف: معظم الأشخاص لا يستطيعوا الموازنة بين الدنيا والآخرة

وأشار إلى أنّ: «معظم الأشخاص لا يستطيعوا أن يوازنوا بين أعمال الدنيا والآخرة، ولذلك فإنهم سيحاسبون على أعمالهم».