حسن يوسف لـ«الوطن»: زوجتي طلَّقت الفن منذ 40 عاما

تضاربت الأخبار حول عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودي للفن، عن طريق مشاركتها في فيلم من تأليف ابنها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت «الوطن»، مع زوجها الفنان القدير حسن يوسف، ليرد بدوره على هذه الشائعات، موضحاً حقيقة ما تم تداوله من أخبار.

وقال الفنان حسن يوسف، لـ«الوطن»، إن زوجته شمس البارودي، تركت التمثيل ولا نية لعودتها مرة أخرى، «زوجتي طلَّقت الفن منذ عام 1981، ولا نية لعودتها للتمثيل مرة أخرى»، مشيراً إلى أن هذا الفيلم سيكون وثائقيا.

حسن يوسف يتحدث عن سبب تفكير ابنه في تأليف فيلم لوالدته

وأشار حسن يوسف إلى سبب تفكير ابنه عمر في إقامة فيلم تسجيلي لوالدته يروي قصتها، قائلاً: «ابني صعبان عليه إن محدش يعرف أي شيء عن والدته بعد تركها لمجال التمثيل»، متابعاً: «ويريد أن يروي قصة والدته للجمهور، وأسباب تركها لهذا المجال، في عز شهرتها».

حسن يوسف: ابني يريد أن يخبر الجمهور بحياة والدته بعد الاعتزال

وأضاف يوسف، أن ابنه عمر، يريد إخبار الجمهور عن طريق هذا الفيلم، كيف تقضي والدته حياتها بعد اعتزالها للفن، قائلاً: «عمر ابني لديه 37 عاما، ورأى والدته اعتزلت، وتفرغت لبيتها، ولزوجها، وتربية أولادها، والاهتمام بهم وبتمارينهم، خاصةً لأنها كانت تذهب بهم إلى النادي فمنهم من يلعب كرة القدم والآخر السلة، لذلك يريد أن يخبر جمهورها عن حياتها بعد الاعتزال».

حسن يوسف يتحدث عن محتويات الفيلم

ولفت حسن يوسف في حديثه إلى محتويات الفيلم، قائلاً: «سيقوم بأسئلتها عدة أسئلة مثل: كيفية تركها للتمثيل في عز نجوميتها، وكيف تفرغت لأبنائها ولزوجها، وماذا فعلت بعد تركها للتمثيل، ومثل هذه النوعية من الأسئلة».

شمس البارودي تنفي خبر الفيلم وحسن يوسف يؤكده

وعن نفي زوجته لهذه الأخبار، قال يوسف لـ«الوطن»: «الجمهور فسر أن زوجتي ستعود للتمثيل، وهذا عار تماماً من الصحة»، متابعاً: «سيناريو الفيلم لم يُكتب حتى الآن، عمر سوف يكتبه وسوف يعرضه علينا، وبدورنا سنجري التعديلات اللازمة عليه».