حسن يوسف: «أنا ضد أي فنان يعلن اعتزاله»

ظهرت كلمة الاعتزال كثيرا في الوسط الفني خلال الآونة الأخيرة، وكان من قالها الفنان محمد هنيدي الذي أعلن اعتزاله ممازحا جمهوره بكلمات مقتضبة «أنا قررت اعتزل التمثيل وهتجه للغناء الشعبي»، وكشف الفنان حسن يوسف لـ«الوطن»، رأيه عن اعتزال الفنانين.

حسن يوسف «الشخص الذي يعلن اعتزاله كأنه يعلن غضبه عن مهنة التمثيل»

وصرح الفنان حسن يوسف، برأيه في اعتزال الفنانين قائلا لـ«الوطن»: «أنا ضد أي فنان يعلن اعتزاله، لأن الشخص الذي يعلن اعتزاله كأنه يعلن غضبه عن مهنة التمثيل».

السبب وراء اعتزال الفنانين هو عدم الوعي الكافي للمنتجين

وأشار الفنان حسن يوسف إلي أن السبب وراء اعتزال الفنانين هو عدم وعي المنتجين الكافي، قائلا: «لا يوجد لدينا منتجين لديهم الوعي الكافي لاختيار الفنانين، لذلك يتخذ الفنان قرار الاعتزال لعدم تلقيه أدوار جيدة تليق بمسيرته».

أحدث فنانة أعلنت اعتزالها

يذكر أن أحدث فنانة اتخذت قرار الاعتزال هي الفنانة ليلى طاهر، وذلك بعد ابتعادها عن المشاركات خلال الأيام الماضية، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، قائلة: «قررت الاعتزال لأتفرغ لحياتي العائلية، وحاليا أنا متفرغة لحياتي وتقربت من عائلتي وأصدقائي».

وتابعت الفنانة ليلى طاهر «الأعمال التي تعرض عليا لا تناسبني، وهنا قررت أن ما قدمته من تاريخ يكفي، ولا يوجد أي داعي لأقوم بأي عمل لمجرد التواجد على الشاشة».

محمد هنيدي

أكد الفنان محمد هنيدي أن منشور اعتزاله التمثيل واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية دعابة منه ليس أكثر، بحسب قوله، وقال هنيدي في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه كان «بيهزر» مع متابعيه، بحسب وصفه، مضيفًا أنه ليس بوسعه اعتزال التمثيل لأنها المهنة التي يحبها ويعشقها منذ نعومة أظافره.

وكان هنيدي قد فاجأ متابعيه بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» كان نصه: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة، والاتجاه للغناء في الأفراح الشعبية».