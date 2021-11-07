نجل الشيخ صلاح الجمل: حالته تتحسن ويغادر المستشفى خلال أيام

قال «أحمد»، نجل الشيخ صلاح الجمل، إن والده عاد من رحلة عمل في ماليزيا الخميس الماضي في إندونيسيا ودبي وتايلاند، وعاد متعبًا من رحلة السفر بعد أن تصوير العديد من البرامج و تلبية الدعوات الخاصة في العديد من الدول، وكان سيذهب أيضا الي ألمانيا و فرنسا، ولكن شعر بتعب بسبب معاناته من مرض السكر.

نقل الشيخ صلاح الجمل إلى المستشفى

وأضاف نجل الشيخ صلاح الجمل في تصريحات لـ«الوطن» أن والده عندما عاد ظنت الـسرة انه يعاني من جلطة في المخ والتهاب شديد في الرئة، ونقل إلى طوارئ مستشفى مصر الدولي، وتم عمل اللازم وكان هناك اهتماما به، قبل أن يحوله المستشفى للعناية المركزة، وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للاطمئنان عليه.

و أشار إلى أن المستشفى أبلغه بأن والده لا يعاني من جلطة في المخ وحالته بدأت في التحسن، وسيخرج اليوم من العناية المركزة، ويتابع المستشفى حالة السكر لديه، إذ وصل معدله إلى 500 وأصبح 200، كما يتابع التهاب الرئة لديه، وسوف يخرج من المستشفى خلال أيام بعد الاطمئنان عليه.

و تابع: «الشيخ صلاح الجمل سيعود لعمله وتقديم برامج في رمضان، وسيتابع نشر الفيديوهات علي صفحته على الفيس بوك وقناته على يوتيوب».

الشيخ صلاح الجمل

ويعد الشيخ صلاح الجمل أحد كبار أعلام مدرسة التلاوة المصرية، حفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات وحصل على المركز الأول على مستوى الدقهلية، ثم الثاني على الجمهورية، وعمره 11 عاما، وولد في «أويش الحجر» بمحافظة الدقهلية التي يشتهر العديد من أبنائها بكونهم من حملة كتاب الله.