مصر تكتب تاريخا جديدا في مواجهة فيروس سي.. اقترب الحلم

تصدر هاشتاج (مصر_تكتب_شهادة_وفاة_فيرس_سي)، قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، يأتي هذا تزامنا مع اقتراب إعلان مصر خلوها من فيروس سي، وكانت الحكومة قد أطلقت في 30 سبتمبر 2018، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة»، حيث استهدفت المبادرة نحو 50 مليون مواطن.

مصر وصلت لأفضل نقطة في مواجهة فيروس «سي»

من جانبه أشاد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، بدور مصر في مواجهة فيروس سي حيث قال إن مصر وصلت لأفضل نقطة في التخلص من مشكلة فيروس سي، بين المواطنين، بعدما كانت أعلى الدول إصابة به، «دي كانت أزمة مزمنة تواجه الجميع، وفضلنا لمدة 30 سنة وصمة في جبينا أننا أعلى نسبة إصابة بفيروس سي على مستوى العالم منذ اكتشاف فيروس سي عام 1989».

وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية، في مداخلة هاتفية سابقة له ببرنامج «الحياة اليوم»: «مصر أول دولة على مستوى العالم نجاحا في التخلص من المشكلة المزمنة التي كانت تواجه الدولة من أزمة فيروس سي»، لافتا إلى أن مصر حصلت على شهادة معتمدة من منظمة الصحة العالمية بكونها أول دولة تحقق خلوا من فيروس سي.

مبادرة 100 مليون صحة

وأشاد «عصمت» بدور مبادرة 100 مليون صحة في محاربة فيروس سي، قائلا: «تحملت المبادرة علاج المرضى وإجراء التحاليل اللازمة والدواء كان سعره على مستوى العالم مليون جنيه للشخص، ولكن الدواء ثمنه دلوقتي أقل من ألف جنيه، وكمان الدولة بتصرفه بالمجان بالتحليل، والنسبة وصلت لأقل من 1% بعدما كانت 22% بين المواطنين».

علاج 2 مليون شخص في 7 أشهر

وأوضح أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات نجحت منذ عام 2018 ولمدة 7 أشهر فقط، في علاج 2 مليون شخص، «لازم نفخر بمبادرة 100 مليون صحة والمنظومة اللي اعتملت بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والإعلام».