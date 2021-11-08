ابنه الفنانة سهير البابلي عن حالتها الصحية: «ادعولها جامد.. مفيش تحسن»

قالت نيفين الناقوري، ابنه الفنانة سهير البابلي، إن والدتها الفنانة تعرضت منذ 15 يوما، لانخفاض شديد في السكر بالدم، الأمر الذي أدى إلى حدوث مياه على الرئة، وما زالت تستعين بجهاز التنفس، «بعد كده حصل جلطة وعضلة القلب وقفت على طول، وهي في الرعاية دلوقتي، لأنها محتاجة مراقبة».

الناقوري: «مفيش تقدم في حالة والدتي الصحية.. أدعولها»

وأضافت «الناقوري»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حالة والدتها ما زالت حرجة حتى الآن ويجرى متابعتها كل ساعة في العناية المركزة الخاصة بالمستشفي، «مفيش تقدم في حالة والدتي الصحية، أدعو جمهورها أنهم يدعو لها لأن أكيد الدعاء هيوصل، أدعولها جامد لو سمحتوا».

وكشفت نيفين الباقوري، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها الفنانة سهير البابلي، «حالة والدتي تُسمى طبيًا حالة حرجة، وهي بخير بفضل الله بس لازم تبقى تحت الملاحظة لفترة مُعينة»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

ابنه سهير البابلي تكشف حقيقة الشائعات

كما ونفت ما يتردد على مدار الساعات الماضية، بشأن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تدخل في غيبوبة، واصفة ذلك بقولها «افتراء وتعدي على حقوق إنسان».

وأكدت أن والدتها لم تكن لتقوم بإجراء عملية قلب مفتوح قبل مرضها الأخير هذا، حيث أن من ردد تلك الشائعات فهي شائعات عارية تماما من الصحة.