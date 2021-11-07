الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على الطرق صباحا: سوقوا بحذر

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ الاستقرار في الأحوال الجوية سمة الفترة الحالية والمقبلة، إذ تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير وترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلًا.

نصائح الأرصاد خلال فترة تكوّن الشبورة

وخلال هذه الفترة، ينصح خبراء الأرصاد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة، خاصة في أثناء تكوّن الشبورة المائية على الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر.

وقالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، إنّ الشبورة المائية تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موجهة نصيحة لقائدي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام أثناء الشبورة المائية.

وأشارت «غانم» إلى أنَّ درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي، وذلك فور غياب أشعة الشمس، إذ يكون الطقس خلال ساعات الليل لطيفًا في بدايته، لكن في الساعات المتأخرة والصباح الباكر يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد.

شبورة كثيفة على الطرق حتى السابعة صباحا

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّرت في بيانها، من تكوّن الشبورة المائية التي ستكون كثيفة أحيانًا في الفترة من 5 إلى 7 صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب توقعات الخبراء، فمن المتوقع أن يشهد الطقس في مصر خلال أسبوع اعتدال الحرارة في أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، على الأنحاء كافة.