حماية المستهلك: ماتشتروش أدوية من القنوات.. ومواقع التواصل بائع متجول

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي معرض سيارات في مصر بداية من 15 نوفمبر الجاري، سيكتب على كل السيارات عنده سعرها، سواء المستعملة أو الجديدة، ويمكن للشخص أن يبلغ جهاز حماية المستهلك إذا لم يجد ذلك، وستوقع غرامة مليوني جنيه على البائع، كما سيكون إيصال حجز السيارة متضمن ثمن السيارة ووقت تسليمها ودفعة الحجز والسعر الشامل للسيارة، وإذا لم يوجد ذلك سيتم توقيع نفس الغرامة على التاجر، لافتا إلى أنه إذا لم يتم تسليم السيارة في الوقت المحدد، يحصل المشتري على ماله بجانب فوائد بسبب تأخير التاجر عن تسليم السيارة.

القرارات الجديدة سيتم تجربتها خلال 3 أشهر

وأضاف «حسام الدين»، خلال استضافته، الأحد، في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هذه الأمور سيتم تجربتها خلال 3 أشهر مقبلة بعد نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، وإذا لم يتم الالتزام سيتم اللجوء إلى قرارات رادعة أكثر.

لدينا 262 عميلا خفيا للقيام بعمليات شراء وهمية

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يوجد 262 عميلا خفيا يعملون ضمن جهاز حماية المستهلك، يراقبون الأسواق من خلال القيام بأعمال شراء وهمية، وإذا أبلغوا الجهاز عن وجود أزمة في مكان ما، يتم طلب سيارة جهاز حماية المستهلك التي تتواجد لضبط الأسعار.

تدخل الجهاز في السوق العقاري

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مختص بالتدخل في السوق العقاري في 3 حالات، وهي البناء على أرض غير مرخصة أو طلب دفع مال مقابل التنازل، وكذلك التدخل في حالات التايم شير من أجل إرجاعه خلال 14 يوما من التعاقد.

ضرورة عدم الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع: «البلد بتشتغل على إتاحة المنتجات في كل الأوقات وبجودة عالية لأن طالما المنتج موجود سعر السلعة هيبقى ثابت، فيه تجارة إلكترونية وبقول للناس متشتروش من صفحات التواصل الاجتماعي، وبنستدرج ناس من الصفحات ونعمل عليهم عمليات شراء وهمية وبنسجلها مخالفة، فيه مواقع مخصصة للبيع ومعروفة، أرجو الناس متشتريش من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بائع جائل مقدرش أوصله، لسه ضابطين امبارح شخص بيبيع عن طريق صفحة على الإنترنت، طلع واحد بتاع توصيل طلبات، وهو ميعرفش البضاعة فيها إيه، ولا بيتم شراء البضاعة مين، متشتريش إلا لو صفحة موثقة وكمان مينفعش تشتري أدوية من على قنوات مجهولة، والأدوية دي بتكون في منتهى الخطورة، الدوا مكانه الصيدلية، إحنا بنشوف حالات بتتعرض لإصابات بالغة نتيجة تناول أدوية من على صفحات مجهولة أو قنوات فضائية غير مرخصة».