أخطاء يجب تجنبها خلال سحب المال من ماكينات الـ ATM حتى لا تتعرض للسرقة

أصبح التعامل مع ماكينات الصراف الآلي من ضروريات الحياة اليومية، فلم تعد تحتاج لحمل مبالغ كبيرة حتى تستطيع الإنفاق، في المقابل تطورت مهارات اللصوص أيضا حتى أصبح بإمكانهم سرقة البطاقات وكلمات المرور، ويساعدهم في ذلك أخطاء قد نقع بها دون أن ندري.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، بعض الأخطاء التي يجب تجنبها خلال سحب المال من الصراف الآلي، ATM، وذلك وفقًا للموقع الأمريكي «purewow» في التقرير التالي..

فتح الباب للآخرين

تعتمد بعض البنوك على وضع عدد من ماكينات الصرافة داخل أحد الأكشاك المغلقة، ويفضل البعض فتح الباب للقادمين، وعلى الرغم من أنه تصرف لطيف، إلا أن خلال تلك الفترة قد تتعرض لسرقة أموالك أو بطاقتك.

إيصال ماكينة الصراف الآلي

أجهزة الكمبيوتر لا ترتكب أخطاء.. لكن في بعض الأحوال قد تحدث بعض الأخطاء بسبب تدخل بعض الهاكرز، لذلك يعتبر إيصال الصراف الآلي أفضل دليل على المعاملة في حالة اكتشاف أي خطأ.

ومع ذلك يجب التخلص من تلك الإيصالات بشكل تام، لأن البعض قد يستغل اسم صاحب العملية ورقم الحساب الجزئي.

كاميرات الماكينات

على الرغم من أن ماكينات الصراف الآلي مزودة بكاميرات للتأكد من شخصية من يقوم بعملية السحب، إلا أن البعض قد يقوم باختراقها، ومراقبة كلمات المرور للبطاقة، لذلك يجب أن تضع يديك على اللوحة خلال كتابة كلمة المرور حتى وإن كنت وحدك.

لوحة الماكينة غريبة

قد تشعر خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي بأن لوحة الأرقام غريبة أو ذات ملمس اسفنجي، فقد يعني أن البعض استولى على الماكينة، ويقوم بطبع الأرقام الخاصة بالبطاقة، لذلك إذا شعرت بأي شئ غريب فيجب تركها.

ماكينة الصراف الآلي الآمنة

تعتبر ماكينات الصراف التي يحيطها سياج زجاجي أو حديد مسلح، هي الأكثر أمانًا، حتى لا تتعرض لعمليات نصب أو سرقة.

فتحة ماكينة الصراف الآلي

تأكد من فتحة بطاقة الـ ATM في الماكينة، حيث إن البعض يقوم بخدشهم أو تشويه، بهدف خدش أو كسر بطاقته.

إيقاف البطاقة

في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها، فأول ما يجب أن تقوم به هو الاتصال بالبنك لإيقافها فورًا، كما يجب ألا تطلع أي شخص من المحيطين أو الواقفين بالصف على الرقم السري، أو أن يكون هناك شخص بجوارك خلال سحب المال.

ابتعد عن ماكينات الصراف الآلي بالمناطق النائية

يفضل اختيار ماكينة الصراف الآلي، التي تشهد إقبالا من العملاء أو متواجدة في محيط آمن، وليس الموجودة في المناطق النائية.