طليق منة عرفة عن سبب انفصالهما: أنا رجل شرقي وفيه حاجات مش هتنفع معايا

أعلن محمود المهدي الزوج السابق لمنة عرفة، انفصاله عن الفنانة منذ قليل، مؤكدا أن انفصالهما تم بالفعل وأن كل شيء قسمة ونصيب، وذلك قبل أن تؤكد «منة» الخبر، معربة عن أمنياتها بالتوفيق للجميع.

محمود المهدي يتحدث عن أسباب الانفصال

وعن سبب الانفصال، كتب محمود المهدي في ستوري جديدة عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام قائلا: «الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

منة عرفة تعلن انفصالها

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت انفصالها عن محمود المهدي، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر تقريبًا، من عقد قرانهما في شهر يونيو الماضي، وذلك دون توضيح أي أسباب.

وكتبت منة عرفة، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

وكان محمود المهدي، كتب قبل قليل، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، دون توضيح أي تفاصيل.

يذكر أن محمود المهدي ومنة عرفة، ارتبطا في شهر 6 الماضي، وكان الثنائي تعرفا على بعضهما بداية من كواليس أحد الأفلام، وكان الثنائي طرحا مهرجان فني قبل الانفصال بخمسة أيام.