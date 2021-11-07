والدة منة عرفة بعد إعلان انفصال ابنتها: «لا أستطيع الكلام حاليًا»

رفضت والدة منة عرفة، الكشف عن مصير علاقة ابنتها بمحمود المهدي، في أول تعليق لها بعد إعلان محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، مؤكدا أن أن انفصالهما جرى بالفعل، متمنيا لها التوفيق في حياتها المقبلة.

وقالت ولدة منة عرفة في تصريح لـ«الوطن»: «لا أستطيع الكلام حاليًا»، مع رفضها التام لتوضيح الأمر.

وأثار محمود المهدي جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بخصوص علاقته بالفنانة منة عرفة، وذلك بعد انتشار مزاعم حول انفصالهما بعد فترة وجيزة من عقد قرانهما.

تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب

وكتب محمود المهدي، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، دون توضيح أي تفاصيل.

محمود المهدي يلغي متابعة منة عرفة على انستجرام

وألغى محمود المهدي، متابعة منة عرفة، عبر موقع انستجرام، رغم احتفاظه بجميع المقاطع المصورة التي تجمعه بها، طوال الفترة الماضية، إذ أنه لم يحذفها، في حين احتفاظها هي الأخرى بصورهما عبر حسابها الشخصي، فضلًا عن استمرارها متابعته حتى الآن.

يذكر أن محمود المهدي، كشف من قبل عن زواجه مرتين قبل تجربته مع منة عرفة، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا».

وتابع محمود المهدي زوج منة عرفة: «والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم».