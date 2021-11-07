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محمود مسلم

«البنك المركزي»: احتياطي الذهب يصل إلى 168 مليون دولار في سبتمبر الماضي

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الوطن
09:34 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى

كشفت بيانات البنك المركزى المصرى تراجع احتياطى الذهب بواقع 168 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى من 4.239 مليار دولار فى أغسطس، مسجلاً 4.071 مليار دولار.

وأوضح تقرير البنك المركزى تراجع وحدات حقوق السحب الخاصة بمقدار 30 مليون دولار، حيث سجل 2.817 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 2.874 مليار جنيه أغسطس الماضى.

وسجّلت العملات الأجنبية لدى البنك المركزى بنهاية سبتمبر 33.944 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، بزيادة 351 مليون جنيه عن شهر أغسطس، الذى سجل فيه نحو 33.593 مليار دولار.

وارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى المصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، ليصل إلى مستوى 40.85 مليار دولار، بالمقارنة مع 40.825 مليار دولار فى سبتمبر السابق عليه.

 

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