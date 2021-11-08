«صحة النواب»: تم علاج 8 ملايين مصاب بـ«فيروس C».. وإجراء مسح لـ 40 مليونا

قال النائب محمد الوحش، أستاذ الكبد ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن قصة «فيروس سي» بمصر كانت تدمي القلوب، إذ كانت مصر من أعلى الدول في نسب الإصابة بالفيروس، موضحًا أن مصر كانت موصومة بأن شعبها يعاني من فيروس سي، ولم يكن هناك منزل واحد ليس فيه مريض فيروس سي، مما أثر على حالة الاقتصاد المصري بسبب الحظر على العمالة المصرية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

جهود السيسي كانت سببًا في القضاء على فيروس سي

وأضاف «الوحش»، أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت سببًا في القضاء على فيروس سي و«خلصنا منه»، على حد قوله، موضحا أن أول قرار للقيادة السياسية في صندوق «تحيا مصر»، كان التعامل مباشرة مع «فيروس سي»، مهما بلغت التكلفة، وتم رصد 400 مليون جنيه من أجل ذلك، وبعدها تم رصد 700 مليون جنيه، موضحًا أنه في السابق كان الشاب الذي يتقدم للتجنيد وتثبت إصابته بفيروس سي يحصل على إعفاء من الخدمة، أما الآن فيتم علاجه إلزاميا على نفقة الدولة.

مركز الأقصر لعلاج فيروس سي نموذج مشرف

وأشار أستاذ الكبد، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن مركز الأقصر لعلاج فيروس سي، هو نموذج مشرف، موضحًا أن مصر أصبحت رائدة في تصدير الأفكار وعمل الإحصائيات، وحازت على إشادات دولية بعد القضاء على فيروس سي، وإلغاء قوائم الانتظار وتلقى العلاج خلال أسبوع من التسجيل بالمجان، موضحا أنه تم توجيه الشكر للرئيس السيسي في 2019 بمؤتمر المغرب، وتم علاج 8 ملايين مريض من فيروس سي، وإجراء مسح لـ 40 مليونا، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في القضاء على فيروس سي.