الخياط: شفاء 98% من مصابي فيروس سي بمصر.. والقضاء عليه قبل نهاية 2021

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إنه سيتم إعلان مصر خالية من فيروس سي بنهاية هذا العام، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في عدد بسيط مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» بالتزامن مع الإصابة بفيروس سي، لأن المصابين لا يحبون إعلان إصابتهم بالإيدز.

فيروسا سي وبي ينتقلان إلى الجسم مثل الإيدز

وأضاف «الخياط» خلال تصريحات عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «صدى البلد»، أن فيروسي سي وبي ينتقلان إلى الجسم بنفس طريقة انتقال فيروس الإيدز عن طريق الدم ثم عن طريق الممارسات الجنسية.

لا يوجد أي مريض يتردد على العيادات المختلفة إلا فيما ندر

وتابع أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي: «نحاول علاج هذا النوع من المصابين، وأستطيع القول بارتياحية إن 98% من المصريين بفيروس سي تم علاجهم، ولا يوجد أي مريض يتردد على العيادات المختلفة إلا فيما ندر، وهو ما يرجع إلى فضل الله عز وجل والدعم الرئاسي فلولاه لما وصلنا إلى هذه النقطة».

وأوضح هشام الخياط: «مصر أول دولة في العالم، ونسبة المصابين حاليا تقل عن 1%، إذ أن مبادرة 100 مليون صحة كانت بداية للقضاء على فيروس ولولاه لما وصلنا إلى هذا الإنجاز الرائع».