رئيس «حماية المستهلك»: سنحدد المتلاعبين في أسعار السيارات خلال أيام

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار الجهاز الذي يحمل رقم 115 لسنة 2021، بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها، اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري، جاء لضبط السوق، إذ أن السوق يحكمه العرض والطلب مدعومًا بالشفافية، كون الحاكم الرئيسي في العملية هي المنافسة، وهي دائمًا في صالح المستهلك، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».

سبب أزمة «الأوفر برايس»

وأضاف «حسام الدين»، أن أزمة «الأوفر برايس» في سوق السيارات سببها الرئيسي، يعود لغياب المعلومات والشفافية عن الأسعار، إذ أن فارق الأسعار الذي يُضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح، ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة، ولا يعلم من المسؤول عن ذلك، موضحًا أن توثيق الأسعار في الفواتير، لابد أن تضم كل الحلقات تدريجيًا من الأدنى للأقصى، بداية من تاجر التجزئة، حتى وإن كان صغيرًا، وفاتورة من التاجر الأكبر.

القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جدا المسؤول

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: «لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الأمر من الوصول لعنق الزجاجة، وتحديد أين (الأوفر برايس)»، مؤكدًا أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جدا، من المسؤول عن التلاعب في الأسواق، «هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات؟ أو كما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك»، كما أن الوضع سينضبط خلال أيام، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، إذ سيجري تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار، ومن ثم سيحدد المتلاعبين في السوق.