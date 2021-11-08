جمعية مكافحة الدرن: المصريون يدخنون 80 مليار سيجارة سنويا

أرقام مفزعة كشف عنها عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، حول كمية استهلاك المصريين للسجائر، قائلا إنَّ مصر من ضمن أكثر 10 دول ينتشر بها التدخين، كما تستهلك أكثر من 80 مليار سيجارة كل عام، أي 4 مليارات علبة سجائر كل عام، إضافة لـ 50 ألف طن من المعسل سنويا.

المدخن المصري يدفع 400 جنيه شهريا مقابل السيجارة

وأضاف «المغازي»، خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المدخن المصري يدفع 400 جنيه شهريا في المتوسط، مقابل السيجارة أو المعسل، مؤكدا أن هذه الأرقام المفزعة تشكل عبئا اقتصاديا وصحيا كبيرا جدا على الدولة، يفوق المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تعود من هذه التجارة.

المدخن لازم يقعد مع نفسه ويشوف هو كسب أو خسر إيه

وأشار إلى أنَّ التدخين عادة سلبية تسبب خسائر نفسية وصحية واقتصادية، «المدخن لازم يقعد مع نفسه ويشوف هو كسب أو خسر إيه من التدخين، طبعا مكسبش حاجة خالص، لكن خسر صحيا واقتصاديا واجتماعيا، حتى ريحة ملابسه ولون صوابعه وأسنانه الصفرا، مش هقول سرطان الرئة أو الذبحات الصدرية وضيق الشريان التاجي، لازم يحسب كل ده، ويحاول يبطلها».

ولفت «المغازي»، إلى أن هناك أخصائيين نفسيين يتبعون الخط الساخن لوزارة الصحة يستطيعون فهم دوافع المدخن في شرب السجائر، ويضعون له خطة متدرجة للإقلاع عن التدخين، كما تنتشر عيادات الإقلاع عن التدخين في مستشفيات الأمراض الصدرية والصحة النفسية.

الإقلاع عن التدخين ليس معجزة

وأفاد رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، بأن المدخن الشره يستطيع الإقلاع عن التدخين خلال 16 ساعة في شهر رمضان، كما أنه يستطيع الإقلاع فجأة عن التدخين حال إصابته بأزمة صحية، وبالتالي الإقلاع عن التدخين ليس معجزة.