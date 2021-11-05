المدارس تفعل رسميا قانون حظر التدخين بداخلها: أنشطة وندوات توعوية

أصدَرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية، بالتعميم على الموجهين والأخصائيين بضرورة حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات، والتعميم على الموجهين والأخصائيين بالتأكيد على أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة (مجلات حائط، إذاعة مدرسية ...إلخ).

توعية الطلاب بأنشطة ونداوت

وطالبت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، تشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبناء على القرار الصادر من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل قانون حظر التدخين بالمنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية (القانون رقم 154) لسنة 2007.

تعليمات التعليم لمواجهة الظواهر الدخيلة والشائعات

كما أصدَرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية في المحافظات، من بعض الظواهر الدخيلة كالأتي:-

- تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب خطورة الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الإعلام من قلة توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها، من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة المدرسية المختلفة.

- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وشرح أنّها عبارة عن قصة غير محقق فيها، تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة بعينها، وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات، حيث تهدد الروح المعنوية للأفراد، وتجعلهم غير قادرين على التصرف السليم، فالخوف من شأنه تقليل النتاج الفكري.

- تكليف المعلمين بتوعية الأطفال، خاصة في المرحلة الابتدائية، ضد ظاهرة الاختطاف.

- تفعيل دور لجنة الحماية في المدرسة.

- تخصيص مادة توعوية خلال «طابور الصباح»، وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.