«خطر التدخين» في ندوة بمدرسة ثانوية بشمال سيناء

عقدت مديرية الصحة والسكان ندوة تثقيفية بالمدرسة الثانوية المعمارية بنين، في مدينة العريش، عن أضرار التدخين والمخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وأصدر الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، تعليمات بضرورة عقد مثل هذه الندوات التوعوية والتوجيهية للشباب والأسر عن مخاطر التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع على حد سواء.

التدخين خسائر مالية وجسدية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ريهام الغزال مديرة الثقافة الصحية بالمديرية خلال الندوة أن التدخين يأسر الشباب، في مرحلة البلوغ، ووجهت النصيحة خلال الندوة للشباب بعدم الوقوع فى فخ التدخين الذي يأتي نتيجة الصحبة السيئة من بعض الأصدقاء غير المسؤلين، موضحة أن هناك أثار سلبية كثيرة للتدخين بخلاف كونه سبب إهدار المال والصحة، أهمها انه أحد أسباب مرض السرطان.

الرياضة والمشي والبعد عن رفاق السوء

وفي كلمته، أكد إسلام فريد المثقف الصحي بالمديرية، أن هناك منهج صحي يومي يبدأ من النوم مبكرا، وتناول الطعام الصحي البعيد عن السموم والمأكولات السريعة التي تباع على الأرصفة وفى الأكشاك، مثل «الأندومي والكاراتيه والشيبسى»، فضلا عن البعد عن رفقا السوء.

وأضاف «فريد»، أن ممارسة الرياضة اليومية من خلال الجري والمشي من أهم عناصر حياة صحية جيدة وآمنة، فضلا عن الحفاظ على الساعة البيولوجية التى تخلص الجسم من السموم أثناء الراحة أو النوم، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء والاستيقاظ مبكرا.