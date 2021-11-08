حوادث عالمية.. تفجير مقهى وقنابل بجامعة وخطف حافلة

شهدت كازاخستان والولايات المتحدة، حادثين أمنيين، وشهدت مدينة «أكتاو» الكازاخية انفجارا ضخما، دمر خلاله مقهى من طابقين بكامله في المدينة المطلة على بحر قزوين، دون الإبلاغ عن وقوع أي ضحايا، بينما شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، إخلاء جامعتين بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل.

ودمر انفجار ضخم، مساء أمس الأحد، مقهى من طابقين بكامله في مدينة «أكتاو» بـ كازاخستان، التي تبعد عن عن عاصمة البلاد «نور سلطان» أكثر من 1700 كيلومتر، فيما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان كازاخستان، شهدت أمس الأحد، انفجارا في منجم بـ منطقة تبعد 200 كيلومتر جنوب شرقي عاصمة البلاد، أسفر عن مصرع 6 عمال وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما في حالة حرجة الى أحد المستشفيات.

وفي الولايات المتحدة، قامت السلطات في جامعتان أمريكيتان، أمس الأحد، بإخلاء مبانيها،بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل، وطلبت جامعة كورنيل في إيثاك بـ نيويورك، في سلسلة تغريدات، من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد تلقي الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل في تلك المباني.

جامعة كولومبيا الامريكية تخلي 3 مبان بعد تلقيها تحذيرات من وجود قنابل

كما أخلت جامعة كولومبيا بـ نيويورك، والتي تضم 31 ألف طالب، 3 مبان، بعد تلقيها تحذيرات من وجود قنابل، وفقا لما ذكرته صحيفة «كولومبيا سبيكتاتور» الطلابية.

وفي أيرلندا الشمالية، خطف 4 رجال حافلة، مساء أمس الأحد، وأنزلوا منها ركابها قبل إضرام النار فيها في ضواحي العاصمة «بلفاست»، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة، إنه تم إغلاق منطقة تشيرش رود في نيوتاونابي إحدى ضواحي العاصمة، وتحويل حركة المرور، والشرطة ستطلب تجنب المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.