إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية

أصيب 10 أشخاص، أمس الأحد، عندما أطلق مسلحان أكثر من 40 طلقة في مدينة نيويورك هي المدينة الأكثر سكاناً وأكبر المدن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ إطلاق النار، في ليلة دامية بالمدينة، حيث قتل أو أصيب 18 شخصا في 7 حوادث إطلاق نار منفصلة.

ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية، عن ضباط شرطة قولهم إن وابلا من الرصاص أطلق في 7 عمليات إطلاق نار منفصلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ضباط الشرطة، أنه تم إطلاق أكثر من 40 طلقة أصابت مجموعة من الأشخاص خارج محل حلاقة، وعددا من المارة الذين كانوا يسيرون في الشارع، فيما قال مسؤولون إن 8 رجال وامرأتين أصيبوا بطلقات نارية.

وأشار أحد ضباط الشرطة، إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما، فيما تعتقد الشرطة أن الشخصين اللذين أطلقا النار كانا يستهدفان 3 من أعضاء عصابة «ترينيتاريوس» يقفون خارج محل الحلاقة.

وكان حاكم نيويورك أندرو كومو، أعلن في يوليو الماضي، حالة الطوارئ في ولايته، في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.

ويضمن الدستور الأمريكي حيازة الأسلحة، لذا اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عددًا من الإجراءات للحد من أخطر الثغرات في الوضع القانوني لحيازة الأسلحة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

BRAZEN SHOOTING: Police have released chilling surveillance footage of the four men wanted in a 'brazen' shooting of 10 people in Queens. https://t.co/fXyONmxVPH pic.twitter.com/HwS17P0gwo