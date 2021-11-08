شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة لماضية، عدة أحداث هامة منها ارتفاع أسعار خام برنت، إلى 83.64 دولار، وذلك بعد أيام من قرار شركة «أرامكو» السعودية، رفع سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر المقبل لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا، إلى 2.70 دولار للبرميل، كما شهدت فرنسا، بدء تحقيق بنشاط رجل الأعمال الهندي البريطاني سانجيف جوبتا التجارية.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد رفع شركة «أرامكو» السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها، وارتفع خام برنت 90 سنتا «1.1%»، ليحقق 83.64 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وصعد الخام الأمريكي، 87 سنتا أو «1.1%»، ليسجل 82.14 دولار.

وكان شركة « أرامكو» السعودية، رفعت الجمعة الماضية سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر المقبل لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل.

بدء تحقيق فرنسي بنشاط رجل الأعمال الهندي البريطاني سانجيف جوبتا التجارية

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أمس الأحد، عن مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية «باريس»، أن السلطات الفرنسية بدأت تحقيقا بنشاط إمبراطورية رجل الأعمال الهندي البريطاني سانجيف جوبتا التجارية.

وكانت السلطات البريطانية، اعلنت في مايو من العام الجاري 2021، أن إمبراطورية قطب صناعة الصلب سانجيف جوبتا تخضع لتحقيق في شبهات بالاحتيال وغسل الأموال في إدارة أعمالها بما في ذلك علاقاتها مع مجموعة «جرينسيل» المفلسة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، إنه يحقق في عمليات جوبتا الفرنسية في إساءة استخدام أصول الشركات وغسيل الأموال.

بدورها، دحضت مجلة «فوربس» الأمريكية، أخبارا نشرها موقع «بيفر كونسيرفاتيف» الكندي حول اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» الامريكية، ألبرت بورلا، من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي» بتهمة الاحتيال لدوره بخداع العملاء في فعالية لقاحات كورونا وكذب حول الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتجها اللقاحات والرشوة في 5 نوفمبر الجاري.

وأوضحت «فوربس»، أن بورلا، ظهر في 5 نوفمبر الجاري، في لقاء تلفزيوني مباشر على قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

من جانبه، أيد غالبية المشاركين في استطلاع نظمه رجل الأعمال، الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك خيار بيعه 10% من شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية.

وأشارت البيانات النهائية لـ لاستطلاع الذي أجري خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى تأييد 57.9% من أكثر من 3.5 مليون مشارك بيع ماسك حصته المحددة في الشركة.

وتعهد الملياردير الأمريكي، في وقت سابق بأنه سيتمسك بنتائج التصويت، وقال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه مستعد لقبول أي نتيجة.

عربيا، عقد وزراء المالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الـ114 لـ لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في عاصمة البحرين «المنامة»، أمس الأحد، برئاسة وزير المالية البحريني، سلمان بن خليفة ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، فيما بحث الحجرف، خلال لقاء، مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في المنامة، سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام في إطار ضمان مستقبل أكثر متانة تجاه الأزمات.