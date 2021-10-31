ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بـ 158% في الربع الثالث من العام الجاري

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن صافي ربح الربع الثالث بعد الزكاة والضريبة بلغ 114.09 مليار ريال «نحو 30.4 مليار دولار»، حيث قفزت أرباحها بنسبة 158%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وارتفعت إيرادات الشركة السعودية، بنسبة 79.5% لتصل إلى 359.09 مليار ريال، مقابل 200.06 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وكانت 3 مصادر مطلعة، قال في وقت سابق، إن شركة «إي آي جي» التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، أُدرجت في القائمة المختصرة كمشترٍ محتمل لأنابيب الغاز التابعة لـ شركة أرامكو السعودية.

الشركة السعودية: الزيادة ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام

وعزت الشركة السعودية، هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال «18.76 مليار دولار» عن الربع الثالث من عام 2021.

وفي سياق متصل، كثفت الولايات المتحدة والهند واليابان ودول أخرى الضغط على أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، المعروفة اختصارا باسم «أوبك»، لزيادة الإنتاج وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

ضغوط دبلوماسية على «أوبك»

وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان والهند، تحدثوا مع بعضهم البعض على انفراد، وتواصلوا أيضا مع مستهلكين رئيسيين للنفط والدول المصدرة.

وأضافت الوكالة الاقتصادية: «بدأت المكالمات قبل حوالي 3 أسابيع، لكنها تكثفت في الأيام الأخيرة بعد ارتفاع السعر إلى 85 دولارا للبرميل»، مؤكدة أن الولايات المتحدة والهند واليابان ودول أخرى تمارس أقوى ضغوط دبلوماسية على المنظمة منذ سنوات عديدة، سواء بشكل علني أو بشكل مغلق.