أورتيجال: مستوى مصطفى محمد المتذبذب يهدد بقائه مع جالاتا سراي

قال المدرب المساعد السابق للمنتخب التركي، محسن أورتيجال، إنّ مستوى المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب فريق جالاتا سراي متذبذب بعض الشيء، ما يؤثر على فرص بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أورتيجال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة «TEN»، أنّ مصطفى محمد لاعب يمتلك قدرات مميزة، وما ينقصه فقط التركيز وثبات المستوى لإقناع مدربه فاتح تريم.

وشدد أورتيجال على أنّ الدوري التركي يعتمد على القوة البدنية بصورة كبيرة، واللاعب المصري يحتاج إلى تركيز شديد لمواصلة عمله في الدوري التركي، وهو ما يحتاجه أيضا أحمد حسن كوكا، وكريم حافظ، وأحمد ريان، كما أكد أنّ المصري محمد صلاح لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، من أفضل لاعبي العالم.

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