مصدر: بيراميدز يخطط لضم مصطفى محمد

تحرك مسؤولو نادي بيراميدز، لمعرفة حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن دخول نادي الأهلي، في مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مسؤولو نادي بيراميدز في التعاقد مع مصطفى محمد حال موافقته على العودة للدوري المصري من جديد بنهاية الموسم الكروي الحالي.

مسؤولو بيراميدز يتواصلون مع مصطفى محمد

وقال مصدر مُقرب من مصطفى محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «مسؤولو بيراميدز تواصلوا خلال الساعات الماضية، مع وكيل أعمال مصطفى محمد، لمعرفة حقيقة مفاوضات الأهلي، وموقف اللاعب من العودة للدوري المصري من جديد، وفي حالة وجود ترحيب من المهاجم على العودة لمصر من جديد، فإن بيراميدز سيسعى لشرائه بالمقابل المادي الذي يريده».

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