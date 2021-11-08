اليابان تعلن عدم تسجيل وفيات بكورونا لأول مرة منذ أكثر من عام

أعلنت صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الاثنين، بأن اليابان لم تسجل أمس أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام، وذلك وفقًا للسلطات اليابانية

ووفقًا لأحدث الإحصائيات فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم في اليابان بدون تسجيل أي وفاة نتيجة الإصابة بكورونا منذ الثاني من أغسطس 2020، فيما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية تسجيل 3 حالات وفاة يوم السبت.

انخفاض إصابات كورونا في اليابان

وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بكورونا بشكل كبير في اليابان مع زيادة وتيرة التطعيمات والتحصين ليشمل أكثر من 70 % من السكان.

وبلغت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا ذروتها عند أكثر من 25 ألف خلال موجة في أغسطس الماضي، غذتها سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء جائحة كورونا، وتعتزم الحكومة بدء إعطاء جرعات معززة من اللقاح المضاد لكورنا الشهر المقبل، لمواجهة زيادة محتملة هذا الشتاء، وتعمل على توفير علاجات في صورة أقراص للحالات الخفيفة سعيًا لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات.

اليابان تخفف إجراءات الحجر الصحي لرجال الأعمال

في السياق بدأت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، قبول طلبات تقليص فترات الحجر الصحي المفروضة في مواجهة كورونا للمسافرين من رجال الأعمال المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا وذلك في إطار إنهاء الحظر مبدئيا على دخول رجال الأعمال الأجانب المقيمين في الخارج والذي فُرض شهر يناير الماضي.

و بموجب القواعد الجديدة، تقلص السلطات فترة الحجر الصحي من 10 إلى 3 أيام للمسافرين من رجال الأعمال والأجانب المقيمين في اليابان المحصنين ضد كورونا، لدى عودتهم من رحلات عمل، خاصة بعد تقدم وتيرة التطعيمات حول العالم ضد كورونا وطلبات مجتمع الأعمال الياباني، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

يشار إلى أن اليابان تشترط أن يكون المسافرون محصنين بالكامل بأحد اللقاحات الثلاثة المعتمدة من جانب الحكومة اليابانية وهي: فايزر وموديرنا واسترازينيكا.