محافظ بني سويف يوجه بمتابعة التزام مصانع أبو راضي بالاشتراطات البيئية

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى الوحدة المحلية بمركز الواسطى والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، والقوى العاملة والإدارة العامة للبيئة، بتوجيه حملات ولجان مشتركة للمرور على مصانع المنطقة بصفة دورية ومستمرة، لمراجعة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية، والتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئة والصحية في هذا المجال واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

شكاوى من صرف كوم أبو راضي

وتلقت بوابة الشكاوى بمحافظة بني سويف، شكوى تتضمن قيام بعض مصانع المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، بصرف مخلفاتها في مصرف اللبيني، حيث كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ببحثها وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

صرف المخلفات بمحطة معالجة المدينة

من جانبه قال المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إنه تم بحث الشكوى بالتنسيق مع إدارة البيئة بالوحدة المحلية وإدارة المنطقة الصناعية، وتبين أن مصانع المنطقة الصناعية تقوم بصرف مخلفات الصرف الصحي على محطة معالجة الصرف الصحي الخاصة بمدينة الواسطى، وذلك لحين الانتهاء من أعمال تخصيص وإنشاء محطة صرف ومعالجة خاصة بالمنطقة الصناعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف رئيس المدينة أن المصانع المنتجة بالمنطقة تقوم بالتعاقد مع الوحدة المحلية، لاستخدام سيارات الوحدة في المرور الدوري على هذه المصانع لرفع المخلفات البيئية منها، فيما تم التواصل والتنسيق مع هندسة الصرف بالواسطى لاتخاذ كافة ما يلزم حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.