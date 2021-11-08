إلزام معارض ووكلاء بيع السيارات المستعملة بلصق «السعر الشامل» عليها

ألزم جهاز حماية المستهلك، جميع معارض ووكلاء بيع السيارات بوضع ملصق بأسعار السيارات المستعملة أيضاً المعروضة للبيع، وكذلك السيارات الجديدة المعروضة من تلك المعارض، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة في 29 سبتمبر الماضي على هذا القرار.

ضوابط جهاز حماية المستهلك لإعلان أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية الضوابط التي أقرّها جهاز حماية المستهلك برئاسة أيمن حسام الدين لتنفيذ هذا القرار:

1- يتمّ وضع ملصق بسعر السيارة شامل الضريبة.

2- يأتي الملصق مدون باللغة العربية، ويعلق على الزجاج الأمامي للسيارة.

3- أن يكون السعر المثبت على الفاتورة للمستهلك هو نفس السعر المعلن عنه.

4- أن يكون المطبوع ملون، وبمقاس A4.

5- أن يتمّ إلصاق الملصق داخل السيارة على الزجاج الأمامي بحيث يكون مقروء من خارج السيارة.

6- وحدد «حماية المستهلك» نموذج بنفس الأحجام لالتزام المعارض به.

7- يتضمن النموذج اسم المعرض أو الوكيل.

8- يشتمل على العلامة التجارية للسيارة.

9- سعر البيع الشامل للسيارة.

10- عنوان المعرض أو الوكيل.

11- السجل التجاري.

12- بيانات السيارة من حيث النوع والفئة وغيرها.

13- يتضمن الملصق المواصفات الفنية للسيارة.

14- يوضح الملصق عوامل الأمان المتوفرة في السيارة.

15- يشتمل على التجهيزات الخاصة بالسيارة.

السعر المثبت بالفاتورة يجب أن يطابق السعر الشامل المعلن عنه

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتأكد من أن سعر البيع المثبت بالفاتورة مطابق للسعر الشامل المعلن عنه، مع التأكد من إثبات تاريخ الاستلام، وإيصال الحجز.

وطالب جهاز حماية المستهلك، ضمن الضوابط التي أعلن عنها في عدد الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية رقم «234 تابع أ»، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2021، والذي أفصحت عنه المطابع الأميرية أمس، الأحد المواطنين في حال وجود شكوى أن يتم إبلاغ الجهاز، إما عبر بوابة الشكاوى الحكومية، أو موقعه الرسمي، أو الخط الساخن أو رقم الواتس أب الخاص بالجهاز.

ومن المُقرر أن يُعمل بهذا القرارا اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر الجاري، على أن يُعاقب المخالف له بغرامة قد تصل لمليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.