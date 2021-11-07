العثور على «عروسة بحر» نافقة جنوب شواطئ الغردقة

عثر عدد من الغطاسين على «عروسة البحر» نافقة أثناء رحلة غطس لمجموعة من السائحين الأجانب على متن لانش سياحي، وذلك بمنطقة سومة باي جنوب شواطئ البحر بمدينة الغردقة وتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«عروسة البحر» كانت في حالة تعفن شديد

أوضحت شيماء محسن، مرشدة غطس بالغردقة، أنه أثناء رحلة غطس برفقة مجموعة من السائحين الأجانب، تم ملاحظة جسم يطفو فوق سطح الماء، وبالاقتراب منه تبين أنها سمكة الدَوجينج المعروفة بعروسة البحر نافقة على شواطئ جنوب مدينة الغردقة ويترواح طولها ما بين متر ونصف إلى مترين وفي حالة تعفن شديدة وبها إصابات بالغة.

وأضافت شيماء، في حديثها لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه على الفور تم إبلاغ جهاز محميات البحر الأحمر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه الكائنات البحرية النادرة تعتبر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، حيث يأتي السائحون الأجانب من جميع أنحاء العالم لرؤيتها، مطالبة الأجهزة بالاهتمام بالحياة البحرية وعمل دوريات بصفة مستمرة لمتابعة البيئة البحرية والحفاظ عليها.

سبب نفوق «عروسة البحر»

وكشف حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، أن سبب نفوق «عروسة البحر» يرجح أن يكون بسبب ملاحقة الصيادين للكائنات البحرية واستعمال المراكب الصغيرة «الذوديك» في ملاحقة هذه الكائنات أو اصطدامها برفاص أحد المراكب.

وعلى الفور انتقلت لجنة من محميات البحر الأحمر لمكان الواقعة لانتشال عروس البحر النافقة والوقوف على أسباب النفوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأضرار على البيئة البحرية والعمل على معالجتها.