سبب طلاق منة عرفة من محمود المهدي: «أنا راجل صعيدي»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة سبب طلاق منة عرفة من محمود المهدي، والذي جاء بشكلٍ مُفاجئ للمُتابعين، لاسيما وأنهما جمعتهما قصة حب على مدار 5 شهور تقريبًا، وكان يتبادلان عبارات الغزل أمام مُتابعيهما.

محمود المهدي يكشف أسباب الانفصال عن منة عرفة

وتأتي أسباب سبب طلاق منة عرفة من محمود المهدي، إلى كون عادات الأخير لا تتماشى مع طبيعة عمل المُمثلة الشابة، إذ قرر الانفصال بشكلٍ هادئ دون إثارة مشاكل، بما لا يتعارض مع عملها ولا يؤثر على حجم مشوارها الفني وطموحاتها.

رسالة غامضة من محمود المهدي: أنا راجل شرقي وصعيدي

وكشف محمود المهدي، سبب طلاق منة عرفة، حيث كتب عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

تفاصيل عقد قران منة عرفة ومحمود المهدي

وكان محمود المهدي، قد احتفل بعقد قرانه على منة عرفة، نهاية شهر يونيو الماضي، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأسرتين فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وظل يُعبران طوال هذه الفترة عن مدى حبهما لبعض، واشتياقهما لقرب موعد حفل الزفاف.

كلمات أغنية أنا قلبي دق لـ منة عرفة ومحمود المهدي

وخاضت منة عرفة برفقة محمود المهدي، تجربة غنائية جديدة، وذلك لأول مرة، على طريقة المهرجانات، وذلك بالتعاون مع أبو ليلة، حيث تحمل اسم «أنا قلبي دق»، وحققت انتشارًا واسعًا بين المُتابعين.

وتقول كلمات المهرجان

في ناس تتخطب

وفي ناس تتجوز

وفي ناس تتطلق

أما أنا مقضيها

مبروك مبروك

مبروك مبروك

مبروك مبروك

مبروك مبروك

المهدي

ممكن تقبلي اد الفيس

ممكن نطلع رحله بايس

ممكن اكونلك احلى عريس

اصل أنا شايف فيكي تمييز

منة

ممكن تطلع واد بكاش

ورسايلك عادي مشوفهاش

مش اد الحاجه متقولهاش

يمكن اقولك لاه بلاش

المهدي

ممكن شوفتك مره في فيلم

ممكن شوفتك صدفه في حلم

ممكن اقولك أمر يهم

أنا ميت فيك انت يا حلو

منة

ممكن اكون حباك

وممكن اكون كرهاك

من اسلوبك أنت هيتحدد احساسي معاك

لو تعيشها عليا

لاء دي صعبه شويه

عيب ده أنا بت ادارجيه في كلمه وثانيه هكون كرفاك