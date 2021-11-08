«من الغسالة إلى البطيخة».. 10 رسائل تلخص علاقة منة عرفة ومحمود المهدي

بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهما، كشف محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، اليوم، مؤكدا أن انفصالهما جرى بالفعل، متمنيا لها التوفيق في حياتها المقبلة.

10 رسائل غرامية لخصت علاقة محمود المهدي بالفنانة منة عرفة، لم يتصور أحد أن تنتهي بالانفصال بهذا الشكل السريع.

أول هذه الرسائل ما نشره محمد المهدي عبر حسابه على موقع «إنستجرام» في 25 مايو الماضي، عندما نشر صورة تجمعه مع الفنانة منة عرفة معلقا عليها: «ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة».

الرسالة الثانية عندما نشر بعدها بيومين صورة أيضا تجمعه مع الفنانة منة عرفة معلقا عليها «إنتي تريند حياتي».

بينما الرسالة الثالثة كتبها «المهدي»، في 30 مايو الماضي قال فيها: «حبك في قلبي باقة لانهائية مدى الحياة، وأكيد أكيد مش من تي اي داتا من روحي طبعا».

والرسالة الرابعة التي نشرها كانت بتاريخ 3 يونيو الماضي: «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك قريب جدا».

وعاد من جديد للحديث عن الغسالة في 12 يونيو الماضي لتكون الرسالة الخامسة له، قائلا: «بقولها خلاص هنجيب الغسالة قريب».

كما نشر محمود المهدي صورة مع منة عرفة في 24 يونيو معلقا عليها: «لو كنا حب كنا هنكون روميو وجوليت».

وفي الرسالة السابعة نشر فيديو يجمعه مع منة عرفة معلقا عليه: «دي حاجة من الوقت اللي بنكون مشغولين فيه، حبك رجعني سنين والله».

وعبر في رسالته الثامن عن فخره بزوجته منة عرفة، قائلا: «مش كل تجربة فاشلة نقول كده، ناس كتير كده سوا مطلقة أو مطلق، متعرفوش استحملو إيه أو ظروفهم كانت أزاي، محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملائكة وبين نفسنا بنعمل أسوأ غلط، وأنا الحمدلله مرتاح لأني ربنا اللي هيعاقبني على أي غلط عملته».

وتابع: «انا فخور أوي بزوجتي منة وبجد الحب مش بيكون أول حب من نظرة بيكون مواقف وحجات كتير وأهمها الاحترام والثقة ربنا يديمك في حياتي وبشكر الناس الجميلة على الرسايل الحلوة أوي، وبجد اصبروا ربنا في الآخر هيعوضكم بس ثق في الله».

وعلى عكس رسالته السابقة جاءت رسالته التاسعة بكلمات مقتضبة قائلا فيها «العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق كم واحد مستني».

وفي رسالته الأخيرة نشر عبر الاستوري الخاص به في إنستجرام صورة لبطيخة محفور عليها كلمة «الزواج يا حمرا يا قرعة»، معلقا عليها: «فين صاحب المثل ده».