قبل منة عرفة ومحمود المهدي.. قصص زواج «التيك أواي» في الوسط الفني

«زواج تيك أواي» هذه العبارة قد تلائم حالات الزواج والطلاق السريع في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، فكما تأتي الزيجات سريعا، يأتي أيضًا الانفصال سريعا بدون مبررات، وآخرهم الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي.

أعلن محمود المهدي الزوج السابق لمنة عرفة، انفصاله عن الفنانة، مؤكدا أن انفصالهما تم بالفعل وأن كل شئ قسمة ونصيب، وذلك قبل أن تؤكد «منة» الخبر، معربة عن أمنياتها بالتوفيق للجميع.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، بعض حالات الطلاق السريع بين الفنانين وذلك خلال العرض التالي.

أمينة خليل

أعلنت الفنانة أمينة خليل، في 27 أكتوبر الماضي، عن انفصالها عن خطيبها، مشيرة أن الزواج قسمة ونصيب، «قدر الله وما شاء فعل، نصيب، أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ، بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن، الحياة مش سهلة، وفي رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة، فيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجال شخصيتها مش هتسمح لها».

ناهد السباعي

عقب أيام قليلة من عقد قرانها، أعلنت الفنانة ناهد السباعي فجأة عن إلغاء حفل زفافها على رجل الأعمال محمد عبد ربه، الذي كان مقرر إقامته الجمعة 7سبتمبر 2018 في العين السخنة، وذلك بعدما احتفلا بعقد قرانهما نهاية شهر أغسطس من نفس العام في مسجد محمد علي بالقلعة.

رانيا يوسف

لم يدم زواج الفنانة رانيا يوسف على رجل الأعمال كريم الشبراوي، الذي يعد الزيجة الثالثة لها، سوى 4 أشهر فقط، حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا أيضًا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج منه، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

مي سليم

كان خبر انفصال مي سليم، عن وليد فواز أيضًا سريعًا، وعقب عودتهما من قضاء شهر العسل مباشرة، وبعدما احتفلا الثنائي في جو عائلي بعقد قرانهما في 20 يونيو الماضي.

ريم البارودي

رغم أن علاقتهما استمرت لما يقرب الـ 14 عاما إلا أن زواجهما رسميًا لم يتجاوز شهر واحد في مايو 2017، حيث أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن زواجها بالفنان أحمد سعد، الذم لم يدم أكثر من 30 يوما، ووقع بعدها الطلاق.