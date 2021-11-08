«القوى العاملة» تعين 1203 شباب منهم 35 من ذوي القدرات بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1203 شباب، منهم 35 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1644 شابا، فضلاً عن توفير 341 فرصة عمل.

تحرير 35 محضراً لمنشآت خالفت القانون

وقال وزير القوى العاملة إنَّ المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 375 عاملًا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية لـ375 عاملًا على المهن المختلفة، كما تم صرف منحتيي مولود بإجمالي 4 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

تلقى سعفان، تقريراً بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال أكتوبر الماضي حفظت المديرية 5 تراخيص عمل للأجانب، مع تجديد ترخيص عمل لـ5 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

زيارات تفتيشية على 490 منشأة

وأشار إلى أنَّ المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 490 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً، وعمل 4 ندوات توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تمّ التفتيش على 94 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، حضرها 33 عاملًا، كما تم متابعة 75 منشأة يعمل بها 6739 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنَّ المديرية تلقت 62 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 14 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتمّ اتخاذ إجراء قانوني تجاه 18 شكوى، وتبقى 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.