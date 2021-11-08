تعرف على الحالة المرورية.. احذر كوبري أكتوبر وكثافات مرتفعة بالهرم

شهدت الطرق الدائرية والسريعة، صباح اليوم الاثنين، تباطؤ في حركة السيارات، خاصة عبر الطرق التي تربط بمحاور القاهرة والجيزة، وزحامًا وكثافات مرورية مرتفعة بالتزامن مع دخول الطلاب للمدارس والجامعات، بجانب ذهاب الموظفين والعمال لأعمالهم.

وتقدم «الوطن» لقرائها الحالة المرورية لليوم، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية وأيضًا الطرق البديلة لتسهيل الحركة على المواطنين كالآتي:

كثافات مرورية بالجيزة

شهد محور صفط اللبن كثافات مرورية متحركة للمتجه من الدائري، وصولا إلى شارع السودان، ونصح رجال الإدارة العامة للمرور بالتوجه إلى عرابي، كما شهد كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني كثافات مرورية، وأيضًا ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وحتى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة على محور عرابي للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

كثافات مرورية بشارع الهرم

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو الأنفاق، بالإضافة إلى كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وأيضًا كثافات مرتفعة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، بجانب كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

شهد ميدان مصطفى محمود كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك الأمر بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بالتزامن مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، بالإضافة إلى بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

احذر كوبري أكتوبر

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، بالإضافة إلى كثافات بميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

ظهرت كثافات مرورية بنفق الأزهر؛ مما تسبب في تباطؤ حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وشهد الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد كثافات مرورية، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.