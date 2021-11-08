إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالإسماعيلية بسبب الشبورة

أُصيب ثلاثة أشخاص في حادث مروري بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بسبب الشبورة الكثيفة على الطريق وانعدام الرؤية.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة بتصادم دراجة نارية بشخصين ينتظران على جانب الطريق، ما تسبب في إصابتهما وقائد الدراجة النارية، ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث ونُقل المصابون إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين بينهم حالة مصابة بكسر مضاعف وجروح مختلفة، فيما استقرت حالة المصابين الآخرين بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهم، وأشارت المصادر إلي إجراء الفحوصات والأشاعات اللازمة للمصابين فيما تم دخول أحدهما غرفة العمليات لاجراء جراحة عاجلة في يده.

وكانت حركة السيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي والطرق الزراعية، عادت بعد توقفها لساعات منذ مساء أمس الأحد بسبب كثافة الشبورة على الطريق.

فتح الطريق أمام السيارات

وقال مواطنون إن الطريق تم فتحه جزئياً في اتجاه القاهرة فيما استمر غلق الطريق في اتجاه الإسماعيلية أمام محطة تحصيل الرسوم، مؤكدين إغلاق الطريق مساء أمس بداية من ارتكاز عز الدين بمدخل محافظة الإسماعيلية لأكثر من 7 ساعات متواصلة.

وحذرت إدارة المرور المواطنين من السير على الطريق خلال فترة الشبورة لمنع وقوع الحوادث خاصة مع الشبورة الكثيفة والتي شهدتها الطرق على مدار اليومين الماضيين.

طوارئ وخدمات أمنية

وشهدت محافظة الإسماعيلية إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز والمدن بالتزامن مع الشبورة الكثيفة التي شهدتها المحافظة، كما فُعلت غرفة طوارئ الإسماعيلية للعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والصحة وهيئة الإسعاف وإدارة المرور وشركة الكهرباء، وبحسب مصادر داخل الغرفة، لم يتم استقبال أي بلاغات بحوادث طرق خلال فترة توقف حركة السيارات بسبب الشبورة.