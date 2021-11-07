تجديد حبس 5 متهمين ضبط بحوزتهم مخدرات بـ8 ملايين جنيه بالإسماعيلية

جددت نيابة مركز الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالاتجار في مخدر الشابو وإعادة تدوير مخدر الهيروين على نشاط واسع.

ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدرات بـ8 ملايين جنيه

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضُبطوا وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الشابو بعد متابعة تحركاتهم على مدار الأسبوع الماضي داخل الإسماعيلية، واستلامهم لشحنة مواد مخدرة.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تمكنت بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية من القبض على المتهمين.

وأضافت المصادر، أنه تم رصد أحد عناصر التشكيل المكون من 5 عناصر إجرامية، لوجود معلومات جنائية له، وبمتابعة تحركاته أسفرت التحريات عن ارتباط المتهم بتشكيل عصابي تخصص في الاتجار في مخدر الشابو.

المتهمون يعيدون تدوير إنتاج الهيروين

كما كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهمين بإعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لإنتاج كميات أكبر من الكميات التي تُجلب من الخارج، باستخدام أقراص مخدرة وبعض المستحضرات الأخرى.

وضبطت الحملة مع المتهمين كمية كبيرة من الهيروين المخلوطة زنة أكثر من 50 كيلو جراما، وأكثر من 2000 قرص مخدر والكبتاجون وكمية من الحشيش إضافة إلي كمية أخرى من مخدر الشابو، واعترف المتهمون بنشاطهم فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 8 ملايين جنيه تقريباً.