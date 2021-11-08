«القوى العاملة»: تجهيز ورش تدريب سوهاج بأحدث الوسائل التكنولوجية

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة، ندوة توعية بأهمية التدريب المهني الذي تقدمه وزارة القوي العاملة في التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجي الدورات التدريبية.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن الندوة استهدفت المتدربين في الدورات التدريبية الثلاث المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهني بحي الكوثر على مهن الخياطة والتفصيل، والمساحة، والتبريد والتكييف.

وأشار مدير المديرية إلى تكليف محمد سعفان وزير القوي العاملة بضرورة توفير فرص عمل لخريجي الدورات التدريبية، ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل، لضمان استقرار وضعهم الوظيفي، وأيضا التشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم في فتح مشروعات صغيرة لهم بعد إتمام التدريب.

تجهيز الورش بوسائل التكنولوجيا الحديثة

وأضاف مدير المديرية أنه تم توفير كافة الأدوات اللازمة للتدريب ، والمواد الخام، والتأمين عليهم ضد إصابات العمل، وتجهيز الورش بوسائل التكنولوجيا الحديثة من شاشات عرض متطورة وتابلت مزود بالإنترنت فائق السرعة التي قامت بتوفيرها الوزارة بورش مراكز التدريب المهني، بهدف ربط عملية التدريب المهني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على إتمام عملية التدريب وسط إجراءات احترازية مشددة، من ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الورش وتخفيض الكثافة العددية للمتدربين في كل دورة تدريبية.

من جانبها أشادت إيمان إمام مديرة مركز النيل للإعلام بمستوى الدورات التدريبية وجديتها، والتجهيزات الحديثة الموجودة بالمركز في كافة الورش.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وفي السياق نفسه، أشار هلال زكي رئيس حي الكوثر إلي أن مركز التدريب المهني من الأماكن المهمة والحيوية بالحي، والتي يتم توجيه الشباب والفتيات لها لاكتساب مهارات تدريبية مجانا تؤهلهم لسوق العمل في ظل المشروعات القومية الكبري ومشروعات «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج للقضاء على البطالة.

يذكر أن مدة كل دورة من دورتي الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف 200 ساعة تدريبية، تشمل 80% عملي، و20% نظري، وفقاً للمنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، أما دورة المساحة فمدتها 100 ساعة تدريبية، وفقا للمنهج.

وفي ختام الندوة تم الإجابة علي كل تساؤلات المتدربين، والتي كان أغلبها عن توفير فرص العمل بعد انتهاء التدريب ، أو المساعدة في التمويل لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم .

وأفاد مدير المديرية أنه تم تكليف مدير إدارة التدريب بإرسال كافة بيانات خريجي الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني الثلاثة ووحدة التدريب المتنقلة إلى وحدة التشغيل بالمديرية، لعرض فرص العمل التي توفرها المديرية وأن للخريجين الأولوية في فرص العمل.

كما سيتم قبل انتهاء الدورات عقد ندوة مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، لشرح الخدمات التي يقدمها الجهاز وكيفية إقامة مشروع صغير بدءاً من تحديد المشروع وإجراءات ترخيصه وتمويله.