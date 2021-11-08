معلومات الوزراء: 32% من عينات استطلاع الرأي تلقوا لقاح كورونا.. و40% يستعدون له

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال النصف الثاني من أكتوبر 2021، تضمن سؤالاً للمبحوثين حول مدى استعدادهم لتلقى لقاح كورونا، في ضوء التطور الملحوظ في معدلات التطعيم ضد وباء كورونا على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، حيث أشارت النتائج إلى أن 32.5% من المبحوثين قد تلقوا التطعيم بالفعل، بارتفاع قدره 21 نقطة مئوية تقريبًا مقارنة بنتائج السؤال خلال شهر سبتمبر الماضي، وأوضح 40.3% من المبحوثين بالعينة لديهم النية للحصول على اللقاح، فيما أشار 22.4% إلى عدم رغبتهم في الحصول عليه.

كورونا مازال خطرا على حياة الإنسان

وفي نفس الوقت رأى 75.6% من المصريين أن فيروس كورونا ما يزال يمثل خطراً على حياة الإنسان، وذلك بارتفاع قدره 16 نقطة عن استطلاع سبتمبر 2021.

كذلك توقع 41.9% من المبحوثين بالعينة أن وضع وباء كورونا في مصر سيتحسن خلال الأشهر الثلاثة القادمة وسيكون أفضل، فيما رأى 6.2% أنه سيكون أفضل إذا تحققت بعض الشروط، من أهمها: حصول المواطنين على اللقاح، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، في حين توقع 10.9% أن يظل الوضع كما هو، و14.4% رأوا أنه سيكون أسوأ ولم يحدد 26.6% من المبحوثين.