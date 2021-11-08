إزالة 14 تعديا على أملاك الدولة بمركز الغنايم فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية أزالت 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركز الغنايم ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة أشكال التعدي المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على أملاك دولة تابعة للري وهيئة الطرق والكباري وخط التنظيم بمركز الغنايم بمسطح 581 مترا مربعا وذلك بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والطرق الكباري والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الغنايم وفقاً لخطة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة فى رصد وإزالة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة بكل حزم وفق الجداول الزمنية المحددة لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

18 تعديا.. إجمالي ما تم إزالته خلال الشهر الجاري

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي بدأت السبت 6 نوفمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر بلغ 32 قرار إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 1331 مترا مربعا من المباني و7 قيراط و19 سهم زراعة مؤكدا استمرار الحملات بكل حزم لإزالة كافة التعديات تنفيذًا توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها.