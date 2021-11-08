انطلاق ملتقى المسؤولية المجتمعية بمشاركة 5 وزراء و45 خبيرا دوليا

انطلقت فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية و التنمية المستدامة تحت عنوان «الاستدامة من التبني إلى التوطين الطريق للتعافي»، منذ قليل، برعاية 5 وزراء وهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة وبحضور 45 خبيرا دوليا ومحليا وبمشاركة مجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدني.

الملتقى يؤكد خطوات الحكومة الجادة

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد حسن مصطفى مدير عام الملتقي أنَّ تنظيم الملتقي في دورته الـ11 يأتي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية و اجتماعية عادلة وشاملة بكل الاأقاليم المصرية و إطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية و نقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلي تحقيق رؤية مصر 2030 و الانطلاق بمصر نحو المستقبل.

أدوات الاستدامة وآليات الشراكة

وأشار إلى أنَّ ملتقى المسؤولية المجتمعية، يركز في جلساته وحواراته علي مبادئ وأدوات الاستدامة وآليات الشراكات الفعالة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتحسين بيئة الأعمال وإشراك كل الأطراف المعنية في المنظومة التنموية، حيث تتناول الجلسة الأولى آليات الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة من أجل توزيع عادل و تنمية شاملة من خلال عرض أبرز وأحدث المفاهيم والتوجهات وأهمها في تحقيق خطوات مؤثرة في طريق التعافي مثل «الأتمتة» - التشغيل الآلي- واستدامة قطاع الرعاية الصحية والتأمين المستدام والبصمة الكربونية ودور الاستدامة في نمو الأعمال.