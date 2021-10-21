وزير الرياضة ومحافظ مطروح يستعرضان خطة تطوير مراكز الشباب والأندية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

الوزير والمحافظ بحثا الأوضاع الراهنة على صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النواب

عقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعًا لبحث الأوضاع الراهنة على صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب، والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

جولة تفقدية للوزير والمحافظ لاستعراض ما جرى إنجازه من تطوير مراكز الشباب

تناول اللقاء استعراض ما جرى إنجازه من أعمال تطوير لحقت بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلى أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية، وذلك بالتنسيق التام مع السادة المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، التي يتم تنفيذها على مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

محافظ مطروح يشكر وزير الشباب على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة

من جانبه، وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة التي بلغت 16 مليون جنيه لإنشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها 6 ملايين بقرى حياة كريمة.

كما استعرض محافظ مطروح عددًا من المطالب التي أكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية، ودعم الأندية الكبرى بمطروح بصالات جيم كذلك الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع إنشاء مضماري العلمين والسلوم، وكذلك التنسيق لإنشاء نادي للفروسية الجاري التنسيق عليه حاليًا مع الجانب الإماراتي وخبرته في هذه اللعبة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح يشاركان غداً في المهرجان الرياضي بقاعدة 3 يوليو البحرية في إطار الاحتفالات بعيد القوات البحرية.