هل يوجد في مراكز الشباب أماكن للتطعيم ضد كورونا؟.. الصحة تجيب

أجابت وزارة الصحة عن السؤال المنتشر بين المواطنين والذي تم تداوله من قبل راود مواقع التواصل الاجتماعي عن «هل يوجد في مراكز الشباب أماكن للتطعيم ضد كورونا؟» موضحة أنه بالفعل تم تخصيص العديد من مراكز الشباب في مختلف محافظات مصر من أجل توفير اللقاحات للمواطنين وتطعيم كافة الفئات في مختلف المحافظات التي يحق لها التطعيم أو الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

هل يوجد في مراكز الشباب أماكن للتطعيم ضد كورونا؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي أنه تم تخصيص مراكز الشباب لتطعيم المواطنين، وذلك لتشجيع الأشخاص للذهاب للحصول على لقاح كورونا وتوفير أكبر قدر من مراكز التطعيم خلال الفترة المقبلة لتجنب التكدس المواطنين أثناء الحصول على اللقاح، بالإضافة لتوفير مراكز الشباب لتطعيم لتكون قريبة من سكن المواطنين ويمكن الذهاب إليها بسهولة.

تعر ف على مواعيد العمل داخل مراكز الشباب لتطعيم المواطنين

وكشف وزارة الصحة عن مواعيد العمل داخل مراكز الشباب لتطعيم المواطنين، والتي تباشر عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك لاستقبال أكبر قدر ممكن من المواطنين خلال اليوم وتطعيمهم بلقاحات كورونا المتاحة داخل مراكز التطعيم.

الصحة تؤكد أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أن جميع اللقاحات التي توفرها الوزارة آمنة وفعالة وتقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا وتساعد على تقليل المضاعفات المصابة عند انتقال العدوى بين الأشخاص، مشيرة أن الأعراض الجانبية لفيروس كورونا عادية ولا تدعو للقلق أو الخوف من عدم أخذ اللقاح وهذه الأعراض تتمثل في «احمرار مكان الحقن، تورم في بعض الحالات، ألم في المفاصل، الشعور بالإرهاق والرغبة في النوم» وان هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تدعو للذهاب لللطبيب.